Туристам предлагают слетать в Сочи из Москвы за две тысячи рублей

Лоукостер «Победа» предлагает недорогие билеты из Москвы по популярным туристическим направлениям. Скидочную акцию по промокоду авиакомпания не объявляла, ограничилась коротким сообщением с примерами цен в своем тг-канале.

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Слетать из российской столицы в Сочи завтра, 14 мая, или послезавтра, 15-го, предлагается за 1,99 тыс. руб. по тарифу «базовый» – только с ручной кладью (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 15:00 13 мая. – Ред.). На выбор – несколько вариантов времени отправления, с 08:10 до 11:05.

Рассчитывать на такую же дешевизну на маршруте из Сочи в Москву не приходится. Рейс туда-обратно обойдется в 7,7 тыс. руб., если возвращаться 25 мая.

Если же в субботу, 24-го, получится 5,4 тыс. руб.

На туристических маршрутах за границу мы заметили выгодные варианты перелетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Но реальная экономия также предлагается на рейсах one way. Билеты туда можно купить за 4,99 тыс. руб. без багажа на даты с 14 по 21 мая включительно. Время отправления из Внуково – в 08:00 или в 09:30.

А вот за места на рейсах обратно придется раскошелиться на 12,3–22,9 тыс. руб. Относительно бюджетный вариант, например, вылететь из Москвы 17 мая, а вернуться из Дубая через 10 дней, 27-го, – 17,5 тыс. руб. только с ручной кладью.

Как показывает практика, пассажирам зачастую выгоднее не столько ждать распродаж лоукостера, сколько отслеживать локальные скидки на текущие предложения. Ранее мы писали, что сразу по окончании двухнедельной акции «Победы» в апреле ее билеты стали заметно дешевле, чем даже с ранее заявленным дисконтом по тем же маршрутам.