Росавиация решила не ограничивать время пребывания пассажиров на борту

Росавиация не рассматривает вопрос о регламентировании времени нахождения пассажиров на борту самолета в случае посадки на запасном аэродроме, сообщил ТАСС руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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«В настоящее время нормативные ограничения по продолжительности нахождения пассажиров на борту воздушного судна в случае его посадки на запасном аэродроме не рассматриваем, — сказал он. — Исходя из ситуации, командир воздушного судна принимает решение, высаживать ли пассажиров, и если да, то когда».

Глава Росавиации назвал этот вопрос многогранным, поскольку причины, почему лайнер не приземлился в аэропорту назначения, бывают разные. Так, например, самолет может уйти на запасной аэродром из-за сложных метеорологических условий или ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту.

Кроме того, по словам Ядрова, многое зависит от взаимодействия с аэропортом.

«Могут быть такие ситуации, когда запасной аэродром принимает в короткий период времени большое количество воздушных судов. Если всех пассажиров в этом случае переместить в терминал, его пропускной способности для комфортного размещения людей может попросту не хватить», — объяснил он.

Руководитель Росавиации привел в пример недавние ограничения на использование воздушного пространства в московском регионе. Десятки рейсов ушли на запасной аэродром в Пулково.

«Если бы всех пассажиров с рейсов переместили в терминал, он бы, исходя из реальной пропускной способности, объективно с таким потоком не справился. Поэтому всегда надо исходить из текущей обстановки, учитывать разные факторы», — заключил он.

Об ограничениях в аэропортах РФ

В нескольких российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании были вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них крупные российские перевозчики - "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и "Уральские авиалинии". К 9 мая авиакомпании РФ стабилизировали расписание рейсов после вынужденных корректировок.

На заседании координационного штаба по выполнению авиаперевозок в майские праздники замглавы Минтранса Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолета во время действия ограничений на работу аэропорта. Он также отметил, что все спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

Минтранс и Росавиация заявляли, что держат на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов.

Российские авиакомпании в период майских праздников перевезли почти 4,5 млн пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком за аналогичный период 2024 года.