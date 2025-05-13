Иностранные туристы массово устремились в Россию

Иностранные туристы в 2024 году массово устремились в Россию — в четыре раза чаще приезжают индонезийцы, а в три раза чаще малайзийцы и китайцы из Гонконга. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Также возрос интерес со стороны туристов с материкового Китая, из Таиланда, Филиппин, Мексики, Ирландии, Кубы и ОАЭ. «Еще больше туристов посетит Россию, если продлить срок действия электронной визы», — пояснил директор по GR в сервисе путешествий «Туту» Никита Коростелев.

Ранее сообщалось, что количество иностранцев, посетивших Кисловодск с туристическими целями в январе-июне 2024 года, выросло почти на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.