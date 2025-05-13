Составлен рейтинг направлений для патриотического туризма в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные патриотические направления для путешествий с 1 по 11 мая.

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Так, для отдыха на майских праздниках жители России выбирали города, имеющие исторические заслуги (воинские, трудовые, духовные). Были определены десять популярных патриотических маршрутов для поездок.

На первом месте оказался Санкт-Петербург (Ленинградская область). В этом городе за 4 ночи туристы заплатили в среднем 5667 рублей. Второе место заняла Москва, здесь туристы платили 5441 рублей за 4 ночи.

Волгоград расположился в рейтинге на третьем месте. Чтобы отдохнуть в городе-герое 3 ночи, в среднем туристам понадобится 6061 рублей.

Кроме того, в топ также вошли Минск (8905 руб. / 3 ночи), Калининград (4311 руб. / 6 ночей), Севастополь (3970 руб. / 5 ночей), Тула (5832 руб. / 2 ночи), Брест (7613 руб. / 3 ночи), Псков (6902 руб. / 2 ночи) и Новороссийск (4446 руб. / 4 ночи).