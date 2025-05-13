На крупнейших реках России изменили круизные маршруты

На участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом с 13 мая действуют ограничения по осадке судов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай во время оперативного совещания в Минтрансе.

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Под осадкой судна понимается глубина, на которую корпус уходит в воду. Введение ограничений напрямую влияет на грузоподъёмные баржи, круизные лайнеры и другие крупные суда. Точные параметры допустимой осадки в администрации Волжского бассейна пока не разглашаются. Известно, что регламент будет действовать до 1 сентября 2025 года и варьироваться в зависимости от водного расхода через Горьковский гидроузел. Актуальные данные публикуются ежедневно в радиобюллетенях.

Аналогичные меры были приняты и на юге страны — на участке реки Дон от Кочетовского гидроузла до Ростова-на-Дону. Причиной стало резкое снижение уровня воды в обеих водных артериях. Согласно официальным заявлениям, столь малоснежной зимы в европейской части России не наблюдалось с 1890 года. Аномально низкий приток воды вызвал необходимость корректировки маршрутов пассажирских и грузовых перевозок по рекам.

На фоне сложной гидрологической обстановки в регионах планируется частичный пересмотр расписаний круизных туров, а также перераспределение логистических потоков с использованием альтернативных маршрутов.

Ранее с 5 мая 2025 года в Нижегородской области начали действовать обновленные ограничения на использование маломерных судов, оснащенных электродвигателями.

Напомним, что, по гидрологическим данным, столь сильного обмеления Волги на участке от Нижнего Новгорода не фиксировали с 1890 года.