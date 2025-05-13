В АТОР заявили о росте цен в российских отелях

Цены на проживание в отелях России за последний год выросли на 10—20%. Об этом NEWS.ru 13 мая заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«Цены на проживание в сезон внутри страны выросли в экономсегменте — на 10%, в премиальном — на 20%», — уточнила она.

Кроме того, по ее словам, на 20% увеличилась стоимость авиа- и железнодорожных билетов.

Ломидзе также рассказала, что доля туристов, которые добираются до места отдыха на автомобиле, в 2024 году составила 50% процентов, а в 2025-м показатель будет ближе к 60%.

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