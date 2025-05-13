В АТОР назвали новым трендом рост популярности путешествий на север

RT на русском

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что за последние годы среди путешественников растёт спрос на поездки в арктические регионы страны.

Назван новый тренд у российских туристов
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Речь идёт о Мурманской и Архангельской областях, Северной Карелии, а также Ямало-Ненецком автономном округе, отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Неожиданно это стало новым трендом, подчеркнула Ломидзе.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.

Отдых в России
Майя Ломидзе
Ассоциация туроператоров России