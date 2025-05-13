Назван новый тренд у российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что за последние годы среди путешественников растёт спрос на поездки в арктические регионы страны.

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Речь идёт о Мурманской и Архангельской областях, Северной Карелии, а также Ямало-Ненецком автономном округе, отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Неожиданно это стало новым трендом, подчеркнула Ломидзе.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.