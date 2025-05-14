Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в Крыму

Туроператоры и отельеры отмечают высокий интерес к бронированиям отелей в Крыму. По их мнению, многие туристы переориентируются на курорты полуострова с Анапы в связи с разливом мазута в Черном море.

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По мере увеличения количества заявок растут цены на размещение в отелях и санаториях.

«Крым в этом году практически догнал курорты Краснодарского края по тарифам, – отмечает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. – Если в Сочи прирост прайсов по отношению к уровню 2024-го – примерно 9%, то в гостиницах полуострова – 14%».

«Можно прогнозировать, что по объемам выручки курортный сезон – 2025 станет одним из лучших за последние годы – возможно, сопоставимым с доковидными временами», – говорит Денис Логачев, коммерческий директор УК «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму.

По его словам, в этом году ожидается более длинный сезон: более высокая, чем обычно, загрузка планируется осенью.

«Наблюдаем отличную динамику в Крыму и уменьшение бронирований в Анапе, – рассказал Сергей Щеголев, директор УК Happy Seasons Hotels Group (управляет отелями в Ялте, Алуште, Феодосии и Анапе). – Ценообразование в отелях динамическое: чем меньше осталось непроданных номеров, тем выше прайс».

По данным компании, цены начали расти весной, и сейчас в ряде объектов превышают прошлогодние уже на 20%.

Сергей Щеголев привел пример. В гостинице «Бристоль» 3* в Ялте в июне средняя стоимость ночи при бронировании сейчас – 8800 руб., годом ранее этот показатель был равен 7500.

«Рост на 17%, но это на сегодня. По факту разница будет более 20%, так как еще не все номера на первый месяц лета проданы».

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит проживание в популярных отелях в июне. Всего за 46 тыс. руб. на двоих доступен пансионат «Морской» в поселке Семидворье рядом с Алуштой. Заезд на неделю – с 14 июня, в тариф входят завтраки. В оздоровительном комплексе «Судак» можно отдохнуть еще дешевле, за 40 тыс., но без питания.

Номер в санатории «Ай-Петри» в Ялте с полным пансионом можно заказать на 7 ночей за 68 тыс. руб. За 73 тыс. предлагается двухместный номер в спа-отеле «Ливадийский» в предместье курорта.

Недельный отдых в гостинице «Ялта-Интурист» 4* с 14 июня обойдется в 110 тыс. руб. на двоих. В тариф входят завтраки и пользование бассейнами. Размещение в Palmira Palace Resort & Spa 5* на том же курорте предлагается за 116 тыс.

Оживление на крымских курортах в этом году отмечают и местные жители.