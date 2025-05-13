Как в Карелии будут развивать инфраструктуру для туристов

Комплексный проект по созданию инфраструктуры для туристов реализуют у Онежских петроглифов в Карелии к 2030 году. В частности, там будут причал, гостиница и визит-центр, также там отремонтируют дорогу к объекту ЮНЕСКО, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

© РИА Новости

«‎Весь проект будет реализован к 2030 году. Создание визит-центра "Онежские петроглифы" вместе со строительством дороги откроет новые возможности для развития экономики в Пудожском районе и, что не менее важно, сохранит и продолжит развитие культурного и исторического наследия ЮНЕСКО», — сказано в сообщении.

По словам руководителя республики, визит-центр в деревне Каршево создадут в едином стиле с визит-центром "Беломорские петроглифы" в Залавруге. К строительству приступят уже в 2026 году. Там же появятся гостиница, участок для нее сформирован и передан в бессрочное пользование Центру по управлению петроглифами Карелии.

На территории комплекса планируют оборудовать парковочную площадку и понтонные причалы на реке Черной, организовав водный маршрут. Средства на эти цели предусмотрены федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия до 2030 года".

Также будет создан сухопутный маршрут. По словам главы Минтранса республики Дмитрия Крылова, в настоящее время проводится работа по оформлению полосы отвода дороги длиной 16 км между деревней Каршево и урочищем Бесов Нос. В этом году ее обследуют, а в следующем приступят к ремонту грунтового полотна. Кроме того, предстоит заново построить мост через реку Сустрежу, сегодня он полностью разрушен. Соответствующий проект уже разработан.

О петроглифах

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году, она насчитывает 470 фигур. Позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, она насчитывает более 1,2 тыс. изображений.