Как хотят бороться с пассажирами, встающими до остановки самолета

Турецкие авиакомпании начнут штрафовать пассажиров, которые встают с мест до остановки самолета. Насколько целесообразно такое нововведение и стоит ли внедрять его в России, разбиралась Москва 24.

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Все по местам

Турецким авикомпаниям поручили тщательнее следить за соблюдением правил поведения на борту. В частности, экипажи обязали чаще предупреждать пассажиров о запрете покидать свои кресла до отключения табло "Пристегните ремни" и полной остановки самолета, сообщили СМИ со ссылкой на циркуляр Генерального управления гражданской авиации страны (SHGM). Новые меры в ведомстве объяснили ростом количества тех, кто нарушает правила подобным образом.

«После того как самолет достигнет места стоянки, а табло о необходимости застегнуть ремни безопасности погаснет, просим соблюдать приоритет и ждать своей очереди, пока самолет покидают пассажиры перед вами. Не стойте в проходе и не пытайтесь пройти по нему, пока не настанет ваша очередь. В отношении пассажиров, которые не будут соблюдать правила, будет составлен протокол о нарушении порядка, в соответствии с законодательством будет наложен административный штраф».

Кроме того, по информации газеты Milliyet, кроме штрафа, среди вариантов санкций рассматривается и внесение в черный список авиакомпаний.

Флагманский перевозчик страны Turkish Airlines уже разослал новый регламент своим бортпроводникам, сообщило местное издание Akdeniz Gerek. Напоминать о возможных взысканиях будут после посадки судна. Как пояснили журналистам в авиакомпании, мера позволит обеспечить безопасность: вставания и открытия багажных отделений на движущихся самолетах не раз приводили к несчастным случаям и травмам.

При этом в Turkish Airlines уточнили "Ъ FM", что размер штрафа составит 1 тысячу долларов и предусмотрен он только для "злостных нарушителей". В частности, речь идет о пассажирах, которые проигнорируют неоднократные просьбы экипажа оставаться на местах.

«Фокус на информированности»

Инициатива турецких авиавластей правильная, поскольку разработана в интересах пассажиров, отметили Москве 24 в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«С тем, чтобы просто не вставать с кресла до остановки самолета и тем самым выполнить требование, никаких проблем возникнуть не должно. К тому же бортпроводники не будут применять строгие меры сразу и сначала будут проводить беседу. Уже потом, если кто-то продолжит стоять в проходе и мешать, – штрафовать».

В России наказания за подобные нарушения в данный момент нет, отметили в РСТ. Привлечь пассажира к ответственности можно, только когда он дебоширит: например, если человек в нетрезвом состоянии нарушает покой окружающих и создает для них угрозу. Однако не исключено, что в будущем примеру турецких авиакомпаний последуют и другие, предположили в союзе.

Экс-командир самолета, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал Москве 24, что проблема с пассажирами, преждевременно покидающими кресла после посадки, актуальна для многих стран, в том числе и России. Однако систему штрафов едва ли удастся воплотить на практике.

«То есть встанет толпа, и это будут записывать на видеофиксатор и впоследствии вызывать полицию? Это довольно сложно и звучит как крайняя мера».

По мнению Романова, гораздо эффективнее сделать фокус на повышении информированности пассажиров о рисках получить травму при вставании с кресла раньше разрешающего сигнала. К примеру, бортпроводникам необходимо регулярно напоминать, что при резком торможении воздушного судна велик риск удариться и упасть на окружающих, заключил специалист.