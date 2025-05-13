Как изменился турпоток на «Шерегеш»‎ за прошедший зимний сезон

Турпоток на горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области за прошедший зимний сезон вырастет на 10-15%, сообщил ТАСС губернатор региона Илья Середюк.

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Ранее в министерстве туризма Кузбасса сообщали, что турпоток за сезон 2023-2024 года также вырос примерно на 10% и составил почти 2,5 млн посещений.

«В этом году мы шли с увеличенным турпотоком, но сезон в этом году закончится раньше. Снег еще есть, туристы приезжают, но на этой неделе сезон будет завершен. Мы ожидаем рост на 10-15%», — сказал Середюк.

Он добавил, что также важно увеличивать туристический поток в летние месяцы, чтобы обеспечить равномерную загрузку курорта.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.