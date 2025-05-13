Глава АТОР сообщил, какое направление наиболее востребовано у туристов

Краснодарский край является наиболее востребованным направлением у туристов внутри страны, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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В интервью NEWS.ru она сообщила, что в топ также вошли Москва и Санкт-Петербург.

«Наиболее востребован, безусловно, Краснодарский край. В пятёрке лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, республики Северного Кавказа, особенно Дагестан», — отметила эксперт.

По её словам, внутренние туристы активизировались почти во всех регионах России. Среди них в том числе жители соседних областей.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.