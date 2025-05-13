Стас Михайлов восхитился российским курортом

Известный российский певец Стас Михайлов приехал в Сочи и восхитился изменениями, произошедшими с курортом. Как отмечает KP.RU, исполнитель является уроженцем города-курорта.

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Артист записал видео, на котором отметил, как изменилась Красная Поляна — некогда скромное, по его словам, место.

«Я вспоминаю Красную Поляну, это было место, где текла только эта река. И не было ничего. (...) Когда сюда приезжаешь в очередной раз, понимаешь, что это какой-то космос сделали здесь, просто сказка», — поделился он.

Михайлов считает, что российский курорт ничем не уступает горному курорту Кицбюэль в Австрии. «И это мне не платят, это я просто сижу и думаю, давай покажу эту вам сказку», — говорит он в завершении ролика.

Ранее сообщалось, что российский город Сочи, который прозвали любимым курортом богачей, стал вдвое дешевле.