Назван победитель конкурса достопримечательностей России 2025 года

В 2025 году конкурс, объединил 543 объекта из 89 регионов России. Он вызвал огромный интерес - за проекты проголосовали более 65 тысяч человек, а сайт мероприятия посетили около 1,5 млн пользователей.

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Самарская область награждена за повышение интереса к изучению страны и популяризацию достопримечательностей и значимых объектов региона, а также за активное участие в конкурсе и повышение интереса у жителей России к изучению страны и ее истории.