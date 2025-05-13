Путешествие во Владивосток: сколько стоит и на чем сэкономить

Многие жители Центральной России мечтают увидеть Дальний Восток, но убеждены, что такое путешествие обойдется слишком дорого. Разобрали, во сколько обойдется путешествие в город на семи ветрах, куда обязательно стоит сходить и на каких пляжах Японского моря стоит искупаться.

Как добраться до Владивостока

На самолете

Если вы живете в Центральной России и не хотите провести половину отпуска в дороге, то единственный вариант добраться до Владивостока — это самолет. Полет занимает около девяти-десяти часов, также стоит учитывать большую разницу во времени: если летите из Москвы во Владивосток, то добавляется восемь часов. Поэтому почти все рейсы по этому направлению ставят на вечер: вылетая в 18–19 часов, вы прилетите только в 10–11 часов следующего дня. Стоимость билета из Москвы до Владивостока начинается от 16,5 тысячи с багажом. Рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Прямых рейсов из Санкт-Петербурга во Владивосток нет — нужно лететь через Москву, поэтому на билеты стоит закладывать не меньше 20–22 тысяч рублей в одну сторону.

Аэропорт находится в 47 км от города. Добраться до Владивостока можно на аэроэкспрессе, автобусах или такси. Аэроэкспресс идет чуть меньше часа, стоит 320 рублей, поездов не так много, но расписание подгоняется под рейсы самолетов.

Время в пути на автобусе — около 50 минут, стоимость проезда — около 100 рублей.

Если вы привыкли к комфорту, то лучше заказать такси — стоимость проезда из аэропорта до центра города начинается от 1500 рублей, в пути — около 30 минут.

На поезде

Этот вариант подойдет тем, кто хочет превратить саму дорогу в приключение и прокатиться по известной Транссибирской магистрали. Дорога на фирменном поезде «Москва — Владивосток» занимает почти семь дней, а на обычном поезде — девять дней. Стоимость билетов начинается от 20 тысяч рублей за плацкарт и 25–31 тысячи рублей за купе (верхние полки дешевле, нижние — дороже).

Обратите внимание! При покупке билетов на поезд учитывайте, что в билетах указывается московское время. То есть если у вас в билете стоит отправление из Владивостока в 15:25 (это время отправления фирменного поезда), то по местному времени вы выезжаете из Владивостока в 22:25. И если вы увидели в билете, что ваш поезд во Владивосток приезжает в 23:17, не спешите бронировать гостиницу на ночь — по местному времени вы приедете утром.

На автомобиле

Это достаточно тяжелый маршрут, который лучше не проделывать без особой необходимости, к такому переезду следует готовиться как к отдельному путешествию. Расстояние от Москвы до Владивостока по трассе составляет чуть больше 9 тысяч километров. Если ехать без остановки, навигатор показывает пять с половиной дней пути, но на практике стоит закладывать гораздо больше времени — если передвигаться в комфортном темпе и оставить время на остановки, сон и осмотр крупных городов, то получится около 20–25 дней.

По дороге будет несколько платных трасс (например, платная трасса М-12 «Восток» до Казани — около 5 тысяч рублей в одну сторону. Можно объехать этот участок через Нижний Новгород и Ижевск, но это увеличит время дороги. Также стоит учитывать, что после Улан-Удэ и почти до Хабаровска начинается достаточно сложный участок дороги — населенных пунктов здесь довольно мало, интернет не ловит, во время непогоды передвижение может быть опасно.

Сколько стоит страховка для путешествия по России

Базовая страховка путешественника для поездки по России для одного человека в возрасте 30 лет на десять дней будет стоить от 750 рублей. Обратите внимание: если вы планируете кататься на лыжах, то в полис должна входить опция «Активный отдых», иначе при травме страховая компания откажет в выплате. Иногда эта опция входит в страховку по умолчанию, но чаще всего ее подключают дополнительно.

«В путешествиях по России можно застраховаться от отмены поездки, такое страхование с каждым годом набирает все большую популярность. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника. Такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор. При оформлении страховки от невыезда нужно внимательно смотреть, какие именно риски она покрывает, поскольку перечень страховых случаев может сильно варьироваться и затрагивать как одного путешественника, так и его близких родственников», — добавляет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Что посмотреть во Владивостоке

Главные места для прогулок — это улица Светланская и Адмирала Фокина, Корабельная набережная, набережная Цесаревича и набережная Спортивной Гавани.

Со Светланской улицы можно подняться на смотровую площадку Орлиное гнездо — отсюда открывается шикарный вид на Золотой мост и бухту Золотой Рог. Добраться на смотровую площадку интереснее всего на фуникулере. Он идет около двух минут, но виды за это время открываются просто потрясающие. Стоимость подъема — около 30–50 рублей.

Еще одно интересное место — это Миллионка — Китайский квартал с очень интересной архитектурой и атмосферными улочками. Чтобы лучше сориентироваться в настоящем чайна-тауне и глубже узнать историю этого места, можно заказать экскурсию — от 1000 рублей за человека в составе группы или от 4000 рублей за экскурсию на небольшую компанию; стоимость иммерсивной экскурсии — 1800 рублей за человека. Сам вход в квартал Миллионка свободный.

Отдельный день стоит заложить для поездки на остров Русский — здесь очень живописная природа. На остров ходит много автобусов (все, которые идут через Золотой мост), удобнее всего садиться на остановке «Студенческая», стоимость проезда — 50 рублей наличными и 45 рублей по банковской карте.

Если погода не располагает к длительным прогулкам, загляните в музей. Один из самых популярных — это Приморский океанариум — здесь можно увидеть более сотни разных морских животных. Стоимость билета — 1100 рублей для взрослого и 550 рублей для ребенка. Если хочется посмотреть и дельфинарий, то комплексный билет — 1500–2300 рублей. Океанариум находится на острове Русский.

Также стоит увидеть маяки Владивостока. Самый известный — Токаревский маяк (официальное наименование — маяк Эгершельд, также встречается название «Маяк "Токаревская кошка"»). Это место, где заканчивается материк и начинается Японское море. Маяк очень фотогеничный, поэтому многие приезжают сюда за красивыми кадрами. Маяк находится в 8 км от железнодорожного вокзала, при желании можно дойти и пешком, а можно подъехать на общественном транспорте (стоимость проезда 45 рублей по банковской карте или 50 рублей наличными). Проход к маяку бесплатный, но стоит учитывать время приливов и отливов — во время прилива проход может быть затруднен.

Рекомендации местной жительницы, пресс-секретаря туристско-информационного центра Приморского края Ольги Кусковой

Про Миллионку знают все, но тем не менее — это самое популярное место для фото, экскурсий, в том числе и иммерсивных.

Масса очаровательных двориков по улице Пушкинской — эта улица точно не уступает нашим главным — Алеутской и Светланской. Ее смело можно называть музеем под открытым небом: у каждого здания — своя захватывающая история. Также стоит обратить внимание на милые дворики по Почтовому переулку, на Почтовой сопке.

В городе много интересных муралов, которые символизируют Японию, Китай, Дерсу Узала и пр. Вообще, стрит-арт отлично вписался в облик дальневосточной столицы. Этот образ дополняют и уличные скульптуры: «жители» Миллионки, первый блогер Владивостока Элеонора Прей, моряк загранплавания после рейса, инопланетный «чужой» из одноименного блокбастера.

«В качестве арт-пространств я бы порекомендовала парк Нагорный, "Фабрику Заря", набережную Цесаревича, и наверное, еще "Убежище 14" с магазином комиксов», — говорит Ольга Кусковая.

Где поесть во Владивостоке

Кухня Приморья настолько необычна для жителя Центральной России, что можно планировать отдельный гастрономический тур. Большое количество заведений с вкуснейшими блюдами из морепродуктов — здесь есть все, начиная от морских ежей и креветок и заканчивая гребешками, крабами и устрицами; много мест с аутентичной китайской кухней, есть места с японской и южнокорейской кухней и даже островок вкуснейшей грузинской кухни. Во Владивостоке очень хорошо развита гастрономическая тема, можно найти заведения на разный вкус и бюджет.

Рекомендации Ольги Кусковой

Рестораны Zuma и «Супра» уже давно стали визитной карточкой Владивостока — здесь очень атмосферно. Средний чек в ресторане паназиатской кухни Zuma — 1500–2000 рублей на человека, в грузинском ресторане «Супра» — 700–1700 рублей.

Есть рестораны, где оказываешься в настоящей Азии: «Эбису» и Izakaya EN — это японские рестораны со средним чеком 2–3 тысячи рублей, Shilla — южнокорейская кухня (средний чек — 1,5–3 тысячи рублей), «Джимми-Джимми» — индийский ресторан со средним чеком 1–2 тысячи рублей.

«Ракушка» и «Октопус» славятся своими морепродуктами. Например, одна устрица в «Ракушке» обойдется в 250 рублей, клешни краба — в 850 рублей за 100 граммов.

Отдельной строкой стоят кафе, которые работают в старых зданиях города, — чем не прыжок во времени? Например, «Сплетни» в «еврейском квартале»: когда-то здесь был доходный дом, выстроенный предпринимателем Хаимом Абрамовичем Циммерманом. Кафе Mir Rest — в этом здании на рубеже XIX–XX веков размещался владивостокский «Мулен-Руж» и кабаре «Аквариум». Средний чек в этих заведениях — 1–2 тысячи рублей.

Если хочется чего-то попроще, можно сходить в историческую общественную столовую «Не рыдай». Заведение под такой вывеской работало с 1923 года и в этом же здании. Шикарный интерьер, прекрасная кухня с огромным ассортиментом вкусных блюд; в здании и тогда, и сейчас находится отель «Версаль». Средний чек здесь 400–700 рублей.

Если любите модные места, то можно сходить в эклерную «Вспышка» в старом дворике ГУМа. Каждый эклер здесь — это произведение искусства. Стоимость одного эклера — 400–500 рублей. В этом же месте находится кафе The house of Russian designers — здесь «два в одном»: насладиться чашкой кофе и выбрать что-то модное из местных брендов. Или кафе Sista Feels — фанаты ценят его за систему правильного питания. Кружка кофе обойдется в 200–400 рублей, каша, сырники или десерт — в 400–600 рублей.

Где остановиться во Владивостоке

Во Владивостоке достаточно хорошо развит MICE-туризм, так что в городе много бизнес-гостиниц высокого уровня. Самый дорогой вариант — пятизвездочный Vladivostok Grand Hotel & SPA 5*: стоимость номера начинается от 39 тысяч рублей в сутки. Довольно большой выбор четырехзвездочных отелей — стоимость варьируется от 7 тысяч до 12 тысяч рублей в сутки, в летний сезон может быть дороже.

Гостиницы категории «три звезды» обойдутся в 3–5 тысяч рублей за номер в сутки. Правда, стоит учитывать, что во время крупных городских мероприятий гостиницы могут быть заполнены.

Для индивидуальных путешественников может быть удобнее снять жилье посуточно — апартаменты или однокомнатные квартиры в центре обойдутся в 4–6 тысяч рублей за ночь, не в центре можно найти варианты от 2,5 тысячи рублей в сутки.

Если вы приехали в летнее время, то можно пару дней посвятить местным пляжам и природе и остановиться на какой-нибудь базе отдыха. Местные жители предпочитают купаться в бухте Федорова, на Маяке, на острове Русском — это в черте города, так что если остановиться поблизости, можно совместить городской отдых с отдыхом на природе. Стоимость проживания на острове Русский начинается от 4 тысяч за небольшой домик, в выходные — от 5–7 тысяч рублей, бронировать нужно заранее.

Также популярные места для отдыха на природе — Триозерье, Ливадия, Ханский и Лазовский районы (где знаменитая бухта Петрова). Базы отдыха здесь бронируют заранее — зимой уже раскупают варианты на лето. Стоимость варьируется от 4 тысяч до 10 тысяч за домик.

При бронировании учитывайте крупные городские события — во время мероприятий цены на жилье повышаются, при этом хороших мест становится меньше, нужно бронировать заранее.

Сколько стоит отдых во Владивостоке: посчитали

Таблица расходов на путешествие во Владивосток (на одного человека, 10 дней)

Перелет туда-обратно (из Москвы) 33 000 16,5 тысячи в одну сторону с багажом

Трансфер из аэропорта 320 (аэроэкспресс) Альтернатива: автобус (100) или такси (1500)

Проживание (3★ отель, 10 дней) 40 000 Средняя цена 4000 за сутки

Страховка (на 10 дней) 750 Базовый вариант

Транспорт в городе 1000 Автобусы, фуникулер и др. (45–50 за поездку)

Экскурсии/развлечения 3500 Миллионка, океанариум, дельфинарий и др.

Питание (средний уровень) 15 000 1500 в день (в среднем)

Кафе и десерты 3000 Эклеры, кофе, модные места

Мелкие расходы и сувениры 3000 Резерв на мелочи и подарки

Средний чек на день:

99 570 ₽ ÷ 10 дней = 9957 ₽