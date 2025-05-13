Туристам посоветовали смело ехать на отдых в Анапу

Несмотря на сложную экологическую обстановку в акватории Анапы и Темрюкского района, проводить отпуска на этих курортах можно. Но вместо традиционного пляжного отдыха туристам рекомендуют обратить внимание на экскурсии, прогулки по городу и отели с бассейнами. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев.

По словам эксперта, путешественники могут смело планировать поездку в Анапу и Темрюк, скорректировав программу отдыха.

«Можно провести отпуск не у моря, а изучая местные достопримечательности. Даже прогулки по пляжу допустимы, но только в обуви», – уточнил Владимир Лифантьев.

Кроме того, он отметил, что многие отели снизили цены вполовину из-за сложившейся ситуации, что делает регион более доступным для туристов.

Эксперт напомнил, что Краснодарский край обладает протяженной береговой линией, около 450 км, из которых лишь 60 км пострадали от разлива мазута.

«Многие галечные пляжи почти не затронуты, а на песчаных проведена масштабная очистка. Однако перед поездкой стоит уточнять официальные данные о разрешенных для купания зонах», – добавил Владимир Лифантьев.

При этом, несмотря на усиленные работы по ликвидации последствий катастрофы, до конца июня не исключены новые выбросы мазута на берег. Вещество, осевшее на дне, может подниматься из-за перепадов температур. «В песке могут остаться фрагменты мазута, которые на солнце нагреваются до 80 °C. Контакт с кожей вызывает тяжелые ожоги, а пятна практически невозможно вывести», – предупредил специалист.