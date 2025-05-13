В Тульской области появится экокурорт

Тульский эколог Вадим Баранов рассказал НСН, что летом в Кондуки уже сейчас приезжает до 15 тысяч туристов со всей страны.

Романцевские горы рядом с деревней Кондуки уже сейчас привлекают в Тульскую область туристов со всей страны, но там полностью отсутствует инфраструктура, заявил НСН член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Ранее стало известно, что экокурорт появится в Тульской области, его запланировали построить у Романцевских гор рядом с деревней Кондуки. По информации «Коммерсанта», строительством займется структура RBE Group. Проект экокурорта «Кондуки» предусматривает создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта. Там возведут дома на 933 номера, также планируется строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов. Баранов эту идею поддержал, отметив, что пойдет только на пользу региону.

«В районе Романцевских гор с экологией все хорошо, что там может быть плохого? Это жемчужина Тульской области, это место сейчас популярно не только у нас, но и востребовано у всей страны. Здесь можно встретить отдыхающих со всей России. Летом к нам приезжают до 15 тысяч туристов. По зарубежным туристам не могу сказать, но внутренний туризм очень развивается в регионе. Да, инфраструктура пока не очень развита, есть туалеты, умывальники, площадки с контейнерами для мусора, охрана… Гостиниц пока нет. Как раз в планах по развитию Кондуков предусмотрены и гостиницы, и различные зоны отдыха, активности. Очень много всего предполагается построить. Появление экокурорта, конечно, пойдет региону только на пользу», - отметил он.

Романцевские горы - бывшие карьеры угольной выработки, фактически - терриконы, сформировавшие уникальный для этих мест рельеф. В 2019 году Романцевские горы были признана особо охраняемой природной территорией местного значения. В 2022 году местные СМИ писали о мусорной катастрофе из-за туристов, оставляющих после себя беспорядок. Кроме того, туристы вырубали деревья под костры.

Ранее стало известно, что новый курорт также появится в Крыму. Так, круглогодичный курорт «Золотые пески» сможет принимать миллион туристов в год, заявил глава республики Сергей Аксенов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».