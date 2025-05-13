Что приготовили для туристов в Крыму к лету 2025

Тенденции отелей

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), бизнес в Крыму активно выходит из серой в белую зону: многие отдыхающие приезжают на полуостров с запросом на более высокий сервис, благодаря чему качество услуг постоянно растет. По-прежнему приезжают и путешественники, любящие аутентичность. Отельеры предлагают разный отдых по атмосфере и по цене, а значит, каждый здесь найдет что-то по вкусу.

В последние годы особенно активно развиваются апартаментные комплексы и гостевые дома, а крупные гостиничные проекты растут более умеренными темпами.

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в летнем сезоне 2025 года в регионе будут работать более 1 тыс. средств размещения, в том числе 91 санаторий, откроется около 350 пляжей. Средняя цена на проживание в Крыму летом составляет 5 тыс. 700 рублей в сутки. Ассоциация туроператоров (АТОР) подсчитала — в январе можно было купить тур на семь ночей на июль от 51 тыс. руб. на семью из трех человек с одним ребенком с трехразовым питанием, и от 103 тыс. руб. — такой же тур с "все включено" (без учета дороги). Как отметили в АТОР, туры в санатории Крыма бронируются заметно лучше, чем в прошлом году.

Традиционно туристы отправляются на летний отдых в Крым как минимум на неделю, однако в последнее время, отмечают туроператоры, наметилась тенденция к поездкам на 3−4 ночи в течение всего года. Еще 5−10 лет назад спроса на такие внесезонные туры не было, в большинстве это туристы из ближайших регионов и новых территорий, которые едут на полуостров на собственных машинах.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова в разговоре с ТАСС рассказала, что хорошие малые загородные отели пользуются спросом в Крыму всегда:

"У каждого товара есть свой покупатель. Те люди, которые всегда целенаправленно ездили в гостевые дома, ценят домашний уют, обстановку, как у бабушки в деревне, подход "как дома". Такие туристы никогда не выберут отель. Поэтому не стоит смешивать одну целевую аудиторию с другой".

Она отметила, что все меньше в Крыму становится "ночлежек" — отелей, которые когда-то были хороши, но годами не обновляли интерьер, не проводили реконструкцию, не занимались продвижением, не благоустраивали аудиторию.

"Мы отмечаем снижение доли серого рынка в последние годы благодаря усилению контроля за предпринимательской деятельностью, уходу с рынка западных бронировочных площадок и появлению российских платформ, внедривших более прозрачные схемы взаиморасчетов. Новые операторы работают по безналичному расчету, требуя от контрагентов оформления счетов, наличия ИП или юридического лица и соблюдения требований законодательства", — отмечают в РСТ.

Безопасность и вкусы

В минтуризма Республики Крым отмечают: восстановлению спроса и росту турпотока в Крыму способствовало насыщение информационного поля объективной информацией для туристов, снижение общей тревожности относительно отдыха в Крыму и улучшение логистических возможностей региона. Глава Республики Крым Сергей Аксенов много раз заявлял, что регион безопасен для туристов: народное ополчение, минобороны и власти выстроили надежную систему защиты от разного вида угроз.

Традиционно около 50% турпотока приходится на Южный берег Крыма, Западное — 25% и Восточное побережье 15%, востребован и центр полуострова — Бахчисарайский и Симферопольский районы.

Как рассказал москвич Иван, который собирается приехать в Крым в августе с женой и двумя детьми, на полуостров он приезжал уже многократно и предпочитает привозить семью именно сюда. Наученный опытом, он "ловит" комфортные билеты на поезд со старта продаж — ровно за 90 дней от дня поездки. Билеты раскупают так быстро, что они могут закончиться уже через пять минут после появления на сайте. Он объездил много мест полуострова в одиночку и теперь хочет показать красоты своим родным, увидеть новые места. Большую часть отпуска семья проведет в Оленевке в Черноморском районе, остальные дни — в изучении окрестностей Симферополя, Евпатории, Бахчисарая.

"В Оленевке живем все время в одном и том же комфортабельном домике на четверых, от которого нам до моря идти не больше двух минут. У детей каждый день активная развлекательная программа с аниматорами, настольным теннисом, дайвингом, дискотекой. Пляж — полтора-два часа в день, а остального времени едва хватает, чтобы попасть на все интересное. Нам, взрослым, нравится то, что за детьми сейчас уже можно почти не следить, они свободно ходят по территории, давая нам отдохнуть или заняться чем-то своим".

Для детей в Крыму есть целые парки, которые находятся среди гор и где можно запросто провести весь день. Для маленьких туристов, а зачастую и для взрослых, могут быть интересны животноводческие фермы, на которых можно потрогать, покормить животных. В регионе есть фермы кроликов, цесарок, куриц, страусов, конные дворы.

Туристы без детей-школьников часто выбирают бархатный сезон. 58-летняя жительница Дальнего Востока Алла, которая запланировала отдых в Крыму в начале сентября, хочет избежать излишней жары и большого количества людей, поэтому и выбрала время, когда еще по-летнему тепло и можно купаться, но уже нет такого количества туристов. Вместе с дочерью она рассматривала отдых в небольшом городке, среди фаворитов были Гурзуф и Алушта, но в итоге была выбрана Алупка, в которой совсем недавно был реконструирован исторический центр города.

"Небольшой хороший отель, а проход к пляжу — через Воронцовский парк, это меня зацепило. В планах и покупаться в море, и поехать в другие города на экскурсии и дегустации".

Как рассказала географ, экскурсовод Светлана Сафонова, в Крыму популярной услугой стал наем экскурсовода лично для себя или своей семьи, а не в составе группы. Изначально этой услугой пользовались богатые люди, однако в последнее время индивидуальные экскурсии стали предпочитать обычные семьи со средним заработком, которые готовы сэкономить на чем-то другом, но обеспечить себе комфортный день в другом регионе.

"Такие люди хотят в своем собственном темпе осматривать достопримечательности или посещать те объекты, на которые не идут групповые экскурсии. Часто это люди, которые уже владеют какой-то общей информацией и хотят более углубленно узнать, или они хотят просто быть в комфорте — гулять своей семьей, не ждать, пока целая группа сходит в туалет и пообедает. Цены на индивидуальные поездки сильно разнятся — зависят от квалификации экскурсовода, дальности, характера и времени поездки, от необходимости только в экскурсоводе или в экскурсоводе и водителе на его машине. Сейчас, наверное, меньше чем за 12 тысяч в день экскурсовод с водителем на легковой машине не поедут".

Как рассказывает экскурсовод, в Крыму приезжие в основном воспринимают общую обзорную информацию, они с большим удовольствием слушают о том, как полуостров меняется в лучшую сторону. Местные, так как они уже много знают, любят отойти от базовых сценариев и устроить пикник после экскурсий, отдохнуть на полянке.

Транспорт и билеты

Добраться до Крыма на автомобиле можно не только по Крымскому мосту: альтернативный маршрут организован через новые регионы — Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, курсируют комфортабельные поезда. В курортный сезон 2025 года Крым свяжет с другими регионами России 21 поезд.

Бронировать отдых в Крыму в этом году люди начали с осени 2024 года. Наиболее активное бронирование началось в марте из-за того, что продажа билетов на поезда "Гранд сервис экспресс" начинается за 90 дней до даты поездки.

Как ТАСС сообщили в компании "Гранд сервис экспресс", которая в Крыму является единственным жд-перевозчиком, по сравнению с прошлым годом активность покупателей в этом году немного выше — в пределах 10 %.

Чем заняться

В Крыму представлен широкий спектр отелей, санаториев, пансионатов с развитой инфраструктурой и лечебно-оздоровительной базой. Как сообщили в пресс-службе Минтуризма региона, 51% туристов приезжают в республику на оздоровление, санаторно-курортное лечение. Сейчас в регионе функционирует 91 санаторий. Крым также предлагает гостям обширный агропромышленный, гастрономический, винный туризм. В республике в том числе функционируют устричные, мидийные, улиточные фермы, винодельни, крафтовые пивоварни, сыроварни.

Отдельное место в структуре отдыха в республике занимает культурно-познавательный туризм. По данным регионального Минтуризма, 28% гостей Крыма выбирают именно это направление для отдыха. В республике порядка 3 000 исторических достопримечательностей. Воронцовский, Ливадийский, Массандровский дворцы, замок "Ласточкино гнездо", Судакская крепость, Митридатская лестница, Никитский ботанический сад, Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского, музей обороны Аджимушкайских каменоломен — эти и многие другие достопримечательности расположены в Республике Крым. К обслуживанию туристов, по информации Минтуризма, готовы 524 экскурсовода (гида). Летом на полуострове также проходит большое количество фестивалей и мероприятий, среди которых наиболее масштабные — фестиваль античного искусства, "Таврида-арт", джаз-фестиваль в Коктебеле, молодежный фестиваль "Экстрим Крым".

По словам главы ведомства, "гастротуризм в Республике Крым получил второе дыхание": чебуреки, янтыки, крымские сладости, в том числе пахлава и шоколад с лавандой, мороженое местного производства, сыр с крымскими травами и лавандой и многое другое могут попробовать гости республики. При этом приезжающие в Крым имеют также возможность посетить хозяйства по производству местной продукции и в том числе принять участие в ее приготовлении.

Отдых с видом на античный город

Окунуться в атмосферу древнего города, здания и сооружения которого раскинулись на 24 гектарах благоустроенной территории, смогут посетители музейного-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Открытый в 2024 году, он уже стал одним из самых любимых мест посещения гостей города-героя.

"В 2025 году музейно-храмовый комплекс будет отмечать годовщину со дня открытия. К этой дате подготовлена насыщенная программа мероприятий, рассчитанная на весь летний сезон. Мы ожидаем значительный приток посетителей и готовимся принять большое количество гостей", — поделилась ожиданиями от предстоящего сезона руководитель пресс-службы "Нового Херсонеса" Анастасия Горчакова.

На лето в музейно-храмовом комплексе приготовили разнообразную программу: экскурсии, познавательные мероприятия, развлечения и, конечно же, спектакли на Грифон-арене, вмещающей 1200 зрителей. Спектакль "Грифон", масштабный концертный фестиваль, "Таврический вояж" с нововведениями продолжат радовать зрителей.

"Грифон-арена будет использоваться и для других мероприятий. Помимо уже полюбившихся гостям караоке-вечеров, в мае здесь пройдут боксерские соревнования. Также на площадке запланированы фестивали и концерты. Кроме того, к началу туристического сезона готовится открытие музея христианства — первого подобного музея в России", — добавила Горчакова.

При этом вход на территорию "Нового Херсонеса", признанного лучшим музейным парком страны по итогам II Всероссийской парковой премии "Парки России" в номинации "Историко-архитектурный, музейный парк", остается бесплатным и свободным. Ежедневно гости могут побывать в Храм-парке под открытым небом, побывать на мастер-классах в византийском дворике, отдохнуть и перекусить в кафе и ресторанах на территории комплекса. Тех, кто не захочет покидать пределы комплекса, примет пятизвездочный отель.

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