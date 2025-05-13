Закрытие аэропортов Москвы: могли ли в Пулково справиться с коллапсом

«У нас туалеты переполнены, еще немного, и мы вынуждены будем их закрыть, потому что у нас все пойдет наверх», «Просим автобус, людей надо вывести, 3 часа без воды... Они сейчас выйдут на это поле и будут бегать», «Скорую, будьте добры, девочка белая вся, еле стоит на ногах... Подросток, 14 лет». Это отрывки из переговоров пилотов и диспетчеров Пулково 7 мая, когда из-за закрытия московского авиаузла воздушная гавань Санкт-Петербурга в качестве резервного аэропорта была вынуждена принять десятки самолетов.

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Пассажиры по нескольку часов провели на борту, и у многих остались совсем не радостные воспоминания, причем винить они склонны аэропорт Пулково – мол, не смогли вовремя подогнать трапы и высадить.

«Был в этом дурдоме. 8 часов сидел на борту из Челябы. Благо в бизнесе. Не представляю, как там в экономе. Одну женщину с младенцем пересадили к нам», – поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Экипаж переживал за пассажиров, а вот аэропорты отработали плохо. Должны быть проработаны разные варианты для таких ситуаций», – высказался еще один турист.

Однако другие пассажиры считают, что в Пулково отработали так, как надо.

«Сбойная ситуация в лучшем виде. Куча бортов, всем чего-то надо. Сотрудники Пулково – молодцы в данной ситуации. За такое можно премию выписывать», – поделился подписчик.

По его мнению, ни людей, ни техники на внезапно свалившиеся на голову рейсы не хватало:

«Трапы были заняты, давали по высвобождению, то же самое касается техники».

К тому же не очень понятно, как и где разместить в терминале около полутора тысяч нежданных пассажиров.

«Могу предположить, что у аэропорта просто не было возможности выгрузить все эти рейсы. Не забывайте, что Пулково в это время обслуживал и свои самолеты. Кроме дефицита людей и техники, есть организационные моменты. Представьте, пассажиров временно высадили в терминал, а кто-то из них уехал в Москву на "Сапсане" или такси, при этом багаж остался. Подумал: "Чемодан и без меня прилетит". Не прилетит, так это не работает. Придется искать багаж уехавшего пассажира, чтобы выгрузить, будет потрачено время, самолет еще больше задержится», – прокомментировал главред сайта avia.ru Роман Гусаров.

Главное в этой ситуации, по словам эксперта, то, что был обеспечен необходимый уровень безопасности:

«Если бы я оказался в подобной ситуации, отнесся бы с пониманием. Учитывая масштаб проблемы, из-за которой Пулково принял десятки дополнительных рейсов, неудобства в самолетах – это мелочи. Никто не пострадал, и это самое важное».

Ранее, как писал TourDom.ru, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство не станет ограничивать время нахождения пассажиров в самолете при внеплановой посадке.

«Представьте ситуацию, когда в Пулково одновременно летят десятки перенаправленных рейсов. Если всех пассажиров вывести в терминал, его пропускная способность может не выдержать», – привел пример Ядров.

Это стало ответом на слова замминистра транспорта Владимира Потешкина о том, что длительное удержание пассажиров на борту во время ограничений работы аэропорта недопустимо, и спорные моменты должны решаться в пользу комфорта путешественников.