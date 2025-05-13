Сколько туристов принял Сочи за майские праздники

Майские выходные стали настоящим стартом высокого туристического сезона в Сочи: с 1 по 5 мая курорт посетили около 357 тысяч гостей. Такие данные предоставлены на основе бронирований гостиниц и анализа транспортного пассажиропотока.

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По информации администрации курорта, в ряде отелей заполняемость достигала 89%, а средний уровень загрузки составил 81% — это показатели, сравнимые с разгаром лета. Притоку туристов способствовало уникальное сочетание сезонов: внизу уже работали пляжи, а в горах — продолжался горнолыжный сезон.

По словам главы города Андрея Прошунина, Сочи вновь оказался в лидерах туристических рейтингов — как для индивидуального отдыха, так и для романтических или оздоровительных поездок.

Завершение зимнего сезона на «Красной Поляне» ознаменовалось рекордными результатами: с декабря по май курорт принял более 410 тысяч гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Продано свыше 350 тысяч ски-пассов и билетов на подъемники — этот показатель вырос на 20%.

Но даже в июне лыжникам и сноубордистам представится еще одна возможность покататься: с 1 по 22 июня в долине Цирк-2 пройдет летний фестиваль Bonus Summer Camp с открытием специального сноупарка.

Тем временем летний сезон активно стартует на всех курортах Большого Сочи. В Роза Долине появится колесо обозрения и парк аттракционов, Сочинский нацпарк и Кавказский биосферный заповедник откроют новые экологические маршруты. По данным на начало мая, уровень летнего бронирования в отелях уже достиг 73%.

Напомним, житель Костромы стал двухмиллионным туристом Сочи.