Сколько будет стоить отдых в Крыму летом 2025 года

На 20 процентов с начала года вырос турпоток в Крым по сравнению с 2024-м. Туристов привлекает не только пляжный отдых. На полуострове появляются новые объекты, которые вызывают интерес у путешественников. Что готовят к приезду гостей, во сколько обойдется летний отдых и как лучше добраться до полуострова?

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«На летний период в гостиницах забронировано в среднем 48 процентов мест, — сообщил "РГ" министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. — Некоторые средства размещения уже на майские праздники были загружены до 80-100 процентов. Рассчитываем, что эта тенденция сохранится и на летние месяцы. Также есть брони на бархатный сезон вплоть до октября».

В Ассоциации туроператоров (АТОР) отмечают: сейчас в отелях нет дефицита номеров на лето. А некоторые участники рынка оценивают загрузку топовых гостиниц в высокий сезон в 50-70 процентов.

В последнее время Крым развивает экологический туризм. На полуострове открыты новые экотропы и природные маршруты. Например, благоустроены маршруты от Судака до Ангарского перевала "Загадочный Меганом", "Чудотворный Ай-Георгий", "Сказочная Демерджи", "Долина привидений" и другие общей протяженностью более 130 километров. К лету начнет работать фуникулер к водопаду Учан-Су - самому высокому в Крыму, вода срывается вниз с высоты 116 метров. На подъемнике можно будет добраться до смотровой площадки у второй полки водопада. Строят его на месте бывшей лестницы и тропинок, протоптанных туристами. Так как карабкаться по склону было небезопасно, в заповеднике решили установить фуникулер.

Недельный отдых в Крыму для двоих летом обойдется в бюджетных гостиницах в 30-50 тысяч рублей, по системе "все включено" - 40-60 тысяч.

На плато Ай-Петри обновлены и промаркированы маршруты протяженностью 25 километров. По ним можно выйти к Большой Севастопольской тропе. Для посещения Ялтинского горно-лесного заповедника, включая тропы к водопаду Учан-Су и зубцам Ай-Петри, требуется разрешение. Его можно оформить на сайте "Заповедный Крым". Стоимость - 350 рублей.

В городах и поселках Крыма также появились театрализованные экскурсии, посвященные истории курортов, а также новые гастрономические маршруты.

«Летом подготовили для наших гостей поездки на сыроварни в Бахчисарайском районе, улиточную ферму в Алуште, устричную на озере Донузлав, в "гаражные" винодельни под Севастополем», — говорит экскурсовод Марина Кротова.

Будет и где понежиться на солнце и окунуться в морской прибой. На многих участках побережья ведется реконструкция берегоукрепительных сооружений, разбитых "штормом века", увеличивается площадь пляжей. Летом 2025 года туристов встретит новая набережная и пляж поселка Веселое под Судаком. Здесь благоустроен берег Кутлакской бухты, которую также называют Бухтой маленького капитана. Раньше она пользовалась популярностью у любителей дикого отдыха.

Сколько стоит?

Отели в Крыму подорожали на 10 процентов в сравнении с 2024 годом. А некоторые держат цены на уровне прошлого сезона. В высокий сезон номер на двоих в трехзвездочном отеле в Ялте будет стоит от 9500 рублей в сутки, в мини-гостиницах - от 5000 рублей. В Севастополе такие номера в мини-отелях начинаются от 3500 рублей, в гостиницах в центре города - от 7000 рублей. В Евпатории минимальная цена - 4000 рублей за номер категории "три звезды", в Феодосии - от 3200 рублей. В АТОР подсчитали: недельный отдых в Крыму для двоих летом обойдется в бюджетных гостиницах в 30-50 тысяч рублей, по системе "все включено" - 40-60 тысяч.

Как добраться?

На поезде. Летом до Крыма будет курсировать 21 поезд "Таврия". Назначены дополнительные сезонные составы. Из Москвы будут ходить восемь поездов, из Санкт-Петербурга - три. Добавлены новые поезда из Таганрога и Владикавказа в Симферополь. Билеты на поезда пользуются большим спросом. Лучше всего брать их утром в день открытия продажи, за 90 суток до поездки. Плацкартные билеты стоят около 6000 рублей, купейные - в районе 15 000.

На автомобиле. Маршрут стал быстрее благодаря новой дороге от Краснодара до Крымского моста. Платная трасса позволяет преодолеть этот участок за 1,5 часа. В момент наплыва туристов перед мостом может скопиться пробка. Досмотр проходит быстро, в пик сезона к привлекают дополнительные группы проверяющих. Советы: следить за очередью в Telegram-канале моста, выбирать для поездок будни.