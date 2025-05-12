Роспотребнадзор проверит девять пляжей в Краснодарском крае

Специалист Роспотребнадзора инициировали проведение исследований девяти пляжей в Темрюке Краснодарского края на предмет их безопасности. Территории закрыли для посещения в связи с последствиями ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Темрюка Владимир Сидоров.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Их посещение было ограничено. Власти Краснодарского края сообщали, что в срок до 13 мая планируется проводить механизированную очистку загрязненных пляжей. В целом очистка не будет прекращена до достижения санитарных норм. Решения о возможности использования пляжей могут приниматься только на основании заключения Роспотребнадзора.

В настоящее время на девяти пляжных территориях инициировано проведение лабораторных исследований специалистами Роспотребнадзора с целью определения их безопасного использования, говорится в сообщении.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.