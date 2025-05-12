Многие пассажиры задумываются, насколько безопасно подключать телефон к розетке в вагоне.

Большинство современных поездов оборудованы сертифицированными розетками и USB-разъемами, которые проходят проверки и соответствуют стандартам безопасности – это значит, что в целом зарядка в поезде не представляет угрозы.

Тем не менее, важно соблюдать базовые правила: не используйте поврежденные кабели или адаптеры, не оставляйте устройство без присмотра, особенно возле прохода, и не перегружайте сеть – если все рядом тоже заряжают технику, лучше подождать.

Где находится самый сказочный мост в России

Если соблюдать эти рекомендации, вы можете спокойно заряжать смартфон в дороге и не переживать за его сохранность или работу сети.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.