В России изменилось число отелей со статусом Pet Friendly

В России значительно увеличилось количество отелей, домов и апартаментов, которые предлагают размещение с животными. Только за прошлый год их число выросло на 35%. Более того, в некоторых гостиницах появился статус Pet Friendly (с английского – дружелюбен к животным) – для тех, кто путешествует с своими питомцами. И даже разработан стандарт для подобных мест проживания. Мы расскажем, что предлагают отельеры и какие требования к гостям.

© Нижегородская правда

Член семьи

По статистке, сегодня 58% семей имеют животных. И многие, отправляясь на отдых или в отпуск, не хотят оставлять питомцев или просто не имеют такой возможности.

«У нас йоркширский терьер. На дальние расстояния мы с собой его не берём. Но если едем в глэмпинг в Нижегородской области, то всегда выбираем только те варианты, где разрешают отдых с домашними питомцами. Стоит эта услуга не очень дорого. Чаще всего 1 – 2 тысячи рублей за весь период проживания. Для нас большая радость взять четвероногого члена семьи с собой», – рассказал нижегородец Станислав.

«Наша собака всегда путешествует с нами. Раньше было сложнее найти подходящий вариант. Сегодня выбор существенно увеличился. Мы готовы доплатить за проживание с питомцем, внести залог и выполнить другие условия, чтобы быть вместе», – рассказала Людмила, хозяйка спаниеля по кличке Арчи.

Неудивительно, что на такие запросы туристов оперативно реагируют отельеры. Сегодня практически все системы поиска жилья имеют опцию «можно с питомцами». Таким образом, если вы хотите поехать с домашним любимцем, можно сразу сгенерировать нужные варианты.

Инфраструктуру отелей адаптируют для путешественников с кошками, собаками и даже птичками.

Вес имеет значение

Перед поездкой следует уточнить условия проживания. В каждом отеле они свои.

Мы рассмотрели несколько вариантов. Например, в московском отеле предлагают заселиться с собачкой весом не более 8 килограммов. Доплатить за проживание питомца придётся 3 тысячи рублей. В другом столичном отеле возьмут всего 1000 рублей, но потребуется депозит в 10 тысяч рублей. Его вернут, если домашний любимец ничего не испортит. Также потребуется ветеринарный паспорт.

В петербургском апарт-отеле примут с питомцем до 5 килограммов, доплатить надо будет 1000 рублей в сутки.

Иногда отельеры прописывают, что придётся внести дополнительную плату за уборку номера.

Впрочем, отели не только предъявляют требования к гостям, но и предлагают дополнительные условия и бонусы для животных. Это могут быть миски, поилки, коврики, одноразовые пелёнки, угощения и игрушки.

Больше всего мест размещения, где принимают с животными, в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи, на Алтае.

Так, в Москве мы нашли около 400 таких отелей, и это только на одном агрегаторе поиска жилья, около 550 – в Санкт-Петерубрге, в Нижнем Новгороде тоже есть такие варианты – порядка 60.

Зооняня к вашим услугам

Видя интерес к отелям, в которых принимают с питомцами, в Роскачестве разработали стандарт для отелей Pet Friendly, и в дальнейшем планируется перевести стандарт в статус ГОСТа. Ряд российских отелей уже получили сертификаты Pet Friendly, а это говорит о том, что путешественники и питомцы могут рассчитывать на высокий уровень сервиса.

В отеле придётся заполнить специальную анкету и предъявить ветеринарный паспорт. Но взамен – не только проживание. Например, в зоне приёма и размещения гостей отельеры предоставят миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания разместят лежанки.

«Вблизи гостиницы или на её территории обеспечат зону для выгула питомцев. Номера оснастят дополнительным местом для животного, мисками для воды и корма, пакетами для уборки. При этом персонал должен знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований», – уточнили в Роскачестве.

И самое главное: рекомендуется, чтобы в отелях, работающих по стандартам, предоставлялись дополнительные услуги: зооняня, выгул животных, спа и груминг.

Конечно, достаточно много отельеров по-прежнему не приветствуют гостей с питомцами, и имеют на это полное право. Среди самых частых опасений: у других постояльцев может быть аллергия на животных, братья наши меньшие могут что-то сгрызть и испортить, наконец, они могут нарушать покой проживающих, например, громким лаем. В любом случае, решение за отельерами. Но сегодня уже очевидно: путешественники с питомцами перестают быть персонами нон грата в отелях.