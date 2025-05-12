Россия становится популярной у туристов из Азии и Ближнего Востока

По данным на 2024 год, из общего числа иностранных туристов, посетивших Россию (1,57 млн), наибольшая доля пришлась на граждан Китая – свыше 800 тысяч человек. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что по сравнению с 2023 годом, количество китайских туристов увеличилось в 4,5 раза.

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Второе место по популярности заняла Германия, откуда прибыло 66,5 тысяч туристов. Эксперт подчеркнул изменение тенденции: теперь наблюдается рост турпотока из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В частности, Россию посетили более 65 тысяч путешественников из ОАЭ, около 50 тысяч из Саудовской Аравии и примерно столько же из Ирана. Интересно, что из Италии приехали около 8 тысяч человек, а из Франции – около 6 тысяч.

Наибольшую покупательскую способность демонстрируют гости из ОАЭ, чьи расходы за одну поездку достигают 765 тысяч рублей. Туристы из Саудовской Аравии, Омана и Китая также активно тратят деньги, оставляя в среднем от 300 до 385 тысяч рублей за поездку.

Ранее мы писали, что Турция пытается удержать туристов из-за роста цен. Также российских туристов в Европе штрафуют за ношение подделанных брендов.