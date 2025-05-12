Волонтеры рассказали об успехах в очистке пляжа в Анапе

Волонтеры «Зеленой Арктики» успешно завершили экологическую смену в Анапе. За девять дней они собрали 46 мешков мусора и очистили 1 100 квадратных метров пляжа от мазута, сообщили в правительстве округа.

Восемь добровольцев также помогали в реабилитационном центре «Полярные зори», где ухаживали за пострадавшими птицами. Они убирали помещения, кормили пернатых, делали инъекции и ремонтировали оборудование. Кроме того, волонтеры выпустили в дикую природу шесть птиц.

В этом году волонтеры отправятся в заповедник «Ненецкий» на острове Ловецкий в Ненецком автономном округе. На Ямале добровольцы расчистят природный заказник «Надымский», примут участие в очистке туристического маршрута «Большая Ямальская тропа» и уберут территории тропосферной станции «Ока» и фактории Юрибей.

Ранее жителям Ямала напомнили о запретах в период пожароопасного сезона.