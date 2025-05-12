«Аэрофлот» снова отчитался о росте пассажиропотока

В апреле 2025 года группа «Аэрофлот» продемонстрировала положительную динамику в перевозке пассажиров: объем увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 4,4 млн человек. При этом сам нацпер также зафиксировал рост пассажиропотока на 2,2%, дойдя до 2,3 млн клиентов. Соответствующий отчет предоставила пресс-служба группы.

На внутренних направлениях авиакомпании обслужили 3,3 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем в апреле 2024 года. Международные перевозки показали еще более значительный прирост – 8,2%, составив 1,1 млн. Пассажирооборот увеличился на 8%, а уровень загрузки кресел достиг 91,3%, что на 2 процентных пункта выше прошлогодних значений.

С января по апрель группа «Аэрофлот» перевезла 16 млн пассажиров, что на 2,4% превышает результаты за отчетный период 2024-го. Внутренние авиаперевозки выросли на 1,8%, составив 12 млн пассажиров, а международные – на 4,3%, достигнув 4 млн человек.

Авиакомпания «Аэрофлот» за первые 4 месяца обслужила 8,7 млн пассажиров, сохранив показатели на уровне прошлого года. Как пояснили в компании, на динамику повлияло перераспределение рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Большая часть теперь выполняется «Россией» в рамках программы «Шаттл», запущенной в июне 2024 года. Благодаря этому «дочка» нацпера увеличила объем перевозок на 17,2%, в том числе на внутренних рейсах – на 24,3%.

Отметим, что ранее аналитики подсчитали и выручку российских авиакомпаний. Согласно отчетам, она стала рекордной, обогнав даже доковидные показатели. При этом зарабатывают перевозчики не столько за счет увеличения количества рейсов, сколько за счет повышения стоимости билетов. При этом в Минтрансе считают, что цены на перелеты соответствуют рынку и показателям инфляции.