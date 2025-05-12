В Ярославле рассказали, сколько удалось заработать на туризме в 2024 году

Ярославль заработал более 40 млн рублей на туристах. Об этом сообщила городская администрация.

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В прошлом году Ярославль посетило около 2,4 млн туристов и экскурсантов, турпоток увеличился по сравнению с предыдущим годом на 8%. При этом поток путешественников в областном центре вырос меньше, чем в целом по региону.

Доходы города от туризма составили 40,2 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. В Ярославль приезжало 2,4 млн человек в туристических целях и экскурсионных. Круизным туризмом воспользовалось 114 тысяч человек (+60%).

В основном гости пользуются услугами культурно-познавательного туризма и туров по Золотому Кольцу.

Напомним, что «Ярославль-Главный» принял участие в акции «Майский вальс». В Ярославле в праздничные дни ограничат движение и парковку.