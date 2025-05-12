В Казани похвастались турпотоком в майские праздники

Почти 200 тыс. человек посетили Казань с 1 по 11 мая. Это на 7,7 % больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"В период майских праздников, с 1 по 11 мая, Казань посетили почти 200 тыс. человек. Это на 7,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина туристов приехала в столицу Республики Татарстан из других регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, с 1 по 4 мая в Казань приехало более 98 тыс. туристов и экскурсантов, с 8 по 11 мая - почти 96 тыс. человек. Самым популярным местом у туристов остается музей-заповедник "Казанский Кремль", который с 1 по 4 мая 2025 года посетили более 103 тыс. человек

"Показателем популярности Казани среди гостей является загрузка средств размещения. Так, особый пик загрузки пришелся на дни проведения Казанского марафона - 2 и 3 мая. Средняя загрузка в отелях в эти дни достигала 95-100 %", - говорится в сообщении.

Траты туристов по картам по итогам всех майских праздников составили почти 1,2 млрд рублей и выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.