Курорт «Архыз» поставил рекорд по турпотоку в майские праздники

Всесезонный горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за майские праздники посетило рекордное число гостей — более 21,8 тысячи человек. Это количество в 2,5 раза превысило прошлогодний показатель и стало рекордным для курорта.

«С 1 по 11 мая „Архыз“ принял 21 809 туристов (2024 год — 8 676 человек). Рост туристического потока на майские праздники составил 150%», — сообщили в пресс-службе курорта.

В пресс-службе напомнили, что 26 апреля на «Архызе» официально стартовал летний сезон: заработала новая канатная дорога «Орбита», поднимающая туристов на самую высокую точку курорта, а также начал действовать детский тариф «Архызские каникулы». Кроме того, 1 мая открылся высокогорный байк-парк с трассой 25 км, а 11 мая в нем провели первое крупное мероприятие «Мегалавина» - массовый спуск с высоты 2 250 метров, участниками которого стали более 100 человек.

Всего этим летом на курорте появится свыше 10 новых сервисов, в том числе рафтинг, пейнтбол, лазертаг, корт для падел-тенниса, экстрим-парк с высокогорными качелями и школа роллеров.

«Архыз» — популярный горный курорт, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов.