Тайные места Дагестана без толп туристов и путеводителей

Аскерхан Абиев — научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН — водит экскурсии по малоизвестным, но уникальным уголкам республики. Участник археологических экспедиций, он развивает научно-популярный туризм и делится с путешественниками историей Дагестана. С «Это Кавказ» ученый поделился своим топом интересных локаций.

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Предок Дербента

В Сосновом Бору в Дербенте возле крепости Нарын-кала есть остатки поселения двухтысячелетней давности, с которого начинался современный город. Во время раскопок с 2016 по 2020 годы тут обнаружили остатки хозяйственных, оборонительных и жилых построек, появившихся за 500 лет до возникновения крепости. Сегодня здесь можно увидеть фрагменты кирпичной кладки внешних и внутренних стен.

Великая Кавказская стена

Оборонительная линия Дагбары когда-то растянулась от цитадели Дербента почти на 50 километров в горы Табасарана. В 300 метрах от Нарын-калы сохранился фундамент небольшой крепости, которая была одним из оборонительных фортов Дагбары. Здесь также можно увидеть остатки круглых оборонительных башен и большого бассейна — водохранилища древнего сооружения.

Наш ответ пещере Шове

Рядом с селом Кара в Лакском районе находится живописное ущелье с отвесными скалами в человеческий рост, где расположена самая большая в Дагестане галерея наскальной живописи.

Древние люди изображали здесь сцены из своей жизни примерно 7−10 тысяч лет назад. Звери, охотники, наездники — все это рисовали с помощью природных материалов: перетирали древние океанские отложения ракушечника и перемешивали их с кровью животных. Всего на скалах более тысячи рисунков.

Ступенчатые склоны

Ущелье в Лакском районе интересно также красивыми земледельческими террасами. От Чохских они отличаются меньшей шириной и тем, что там до сих пор сохранились подпорные стенки. Местные жители говорят, что эти террасы возделывали до середины XX века, а вот время их возникновения — большой вопрос.

Возраст Чохских террас превышает 5000 лет. Террасы возле села Кара, по одной из версий, появились раньше, когда люди занимались только ручным земледелием. Приверженцы этой теории считают, что скот просто не мог пройти туда из-за их ширины.

Стоянка древнего человека

На территории села Айникаб в Акушинском районе была обнаружена стоянка древнего человека — люди жили здесь около двух миллионов лет назад. Археологи, которые исследовали этот памятник с 2006 года, нашли большое количество каменных орудий труда, остатки костей животных, с которых снимали шкуры.

Туристы могут увидеть участок склона горы, на котором находился археологический раскоп. Часть находок же хранится в музее Акуша.

Древние календари

В селе Кегер неподалеку от Гуниба на Кегерском плато сохранились остатки древних земледельческих календарей. Это высеченные в скалах углубления в форме круга, в центре которого ставился каменный пест. По его тени в солнечные дни определяли циклы для сельскохозяйственных работ: когда сажать или убирать урожай.

След неолитической революции

Рядом с Чохом и Кегером находятся остатки самого древнего на территории Северного Кавказа стационарного жилища. Оно было возведено в 6-м тысячелетии до нашей эры. По версии археологов, это жилище — своеобразный памятник перехода наших предков от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, неолитической революции.

Турист увидит локацию, на которой велись раскопки. Если подняться по тропе, ведущей по склону, можно увидеть то самое жилище — пристроенная к скальному навесу длинная стена.