Сколько туристов посетили Казань на майских праздниках

Траты гостей по картам составили почти 1,9 млрд рублей (на 10,2% больше, чем годом ранее)

На майских праздниках Казань посетили почти 200 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году, сообщила на "деловом понедельнике" в мэрии директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Согласно "СберАналитике", по предварительным данным, с 1 по 4 мая в столице Татарстана побывали порядка 98 тыс. туристов. 48% из них приехали из регионов России, а 52% — из разных районов республики. 8—11 мая турпоток в Казань составил около 96 тыс. человек. 46% гостей из них прибыли из регионов страны, остальные — из уголков Татарстана.

Траты туристов по картам по итогам всех майских праздников составили почти 1,9 млрд рублей (на 10,2% больше, чем годом ранее).

Напомним, по итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м. Большая часть гостей — 3,3 млн человек, или 73,6%, — приехали из регионов России (+8,6% к 2023 году).