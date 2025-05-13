Топ-10 самых популярных городов для отдыха в апартаментах в мае

Калининград занял 6 место в топ-10 при средней стоимости 3 988 рублей за ночь. Средняя продолжительность поездки — 5 ночей.

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На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург с 12% таких бронирований, где средняя стоимость ночи составила 5 513 рублей. На втором месте расположилась Москва (5 608 рублей/ночь), на третьем — Казань (6 329 рублей/ночь). Также в список попали Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Кисловодск, Ялта и Пятигорск.

По словам аналитиков, апартаменты продолжают набирать популярность у туристов — это комфортно, приватно и выгодно, особенно если готовить самостоятельно. По данным сервиса, в мае 2025 года спрос на такой формат размещения вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.