Сколько людей отправились в речные круизы из Москвы с начала сезона

С начала сезона навигации в речные круизы из Москвы отправились больше 16 тыс. человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С каждым годом речные путешествия набирают популярность у жителей столицы. За три недели навигации в круизы из Москвы отправились более 16 тыс. пассажиров. Продолжаем развитие речного транспорта и создаем условия для комфортного передвижения по воде, как поручил мэр Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве добавили, что Москва активно развивает речной транспорт – поездки по реке становятся комфортнее и удобнее. Так, после обновления Северного и Южного речных вокзалов Москве вернулся статус порта пяти морей, причалы начали принимать и отправлять теплоходы в десятки городов и населенных пунктов России.

По словам Ликсутова, с начала летней речной навигации теплоходы уже более 150 раз прибыли и отправились от Северного и Южного речных вокзалов.

Уточняется, что с начала сезона теплоходы из Москвы чаще всего отправлялись в Ярославль, Мышкин, Углич и другие туристические центры России. Ожидается, что всего за май причалы Северного и Южного речных вокзалов примут и отправят круизные теплоходы более 400 раз.

В пресс-службе напомнили, что новый сезон летней речной навигации открылся в Москве 24 апреля. Планируется, что в этом сезоне причалы обновленных речных вокзалов примут и отправят круизные суда по России более 2,5 тыс. раз. Это на 15% больше, чем в 2024 году. Помимо этого, ожидается запуск третьего регулярного маршрута речного электротранспорта «Новоспасский – ЗИЛ».

Отмечается, что с открытием нового сезона снова начали работать маршрут от Северного речного вокзала до причала «Химки» и переправа до «Захарково». Так, теплоход «850 лет Москве» отправляется в Подмосковье каждые полтора часа, а «Москва-1» – в Южное Тушино каждый час. При этом в 2024 году они вместе перевезли свыше 260 тыс. пассажиров.

В Дептрансе добавили, что 27 апреля на столичных речных вокзалах отпраздновали открытие летней навигации. Мероприятия посетили более 9 тыс. человек.