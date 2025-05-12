В Башкирии медведь загнал туристов на скалу

В Белорецке группа туристов из 20 человек, в том числе двое 9-летних детей при подъеме на гору повстречали медведя.

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Как рассказали в МЧС РБ, люди пытались прогнать косолапого криками, но он не уходил, а стал подниматься за ними.

Туристы быстро поднялись на скалу и оттуда вызвали спасателей. До приезда помощи шесть человек спустились самостоятельно к машинам, остальным помогли спасатели. Они сопроводили группу на квадроциклах до безопасного места.

Информация о медведе доведена до сотрудников министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.