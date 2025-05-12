В Приморье аккредитуют проводников, сопровождающих туристов на маршрутах

Центр аттестации проводников, сопровождающих туристов на пеших и водных маршрутах, откроют в Приморском крае. Впервые экзамен по практической части проводники сдадут 10 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Приморском крае начинает работу региональный центр аттестации "Приморье", где свои знания и профессиональный опыт в сфере туризма смогут подтвердить инструкторы-проводники. Центр будет проводить аттестацию по двум видам туризма: пешеходному и водному. Аттестация является обязательной для работы инструкторов-проводников в правовом поле. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет", - говорится в сообщении.

В центре аттестации экзамен будет проходить в два этапа. Сначала соискатель подает необходимый пакет документов в Федерацию спортивного туризма России, затем дистанционно сдает теоретический экзамен. В самом центре - с 10 июня - будет проходить практическая часть аттестации. Первыми аттестацию пройдут проводники, работающие на туристических маршрутах первой и второй категорий сложности.

В состав аттестационной комиссии войдут представители МЧС России и медики. Планируется, что в составе аттестуемой группы будет не менее 10 человек. Если желающих окажется меньше, то группу дополнят участниками из соседних регионов. Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко обозначила, что деятельность туроператоров и проводников, которые будут работать без прохождения аттестации, также будет контролироваться, чтобы обеспечить безопасность туристов.