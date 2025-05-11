Туристам не понравилась идея депутатов по размещению детей в бизнес-залах

Бурная дискуссия развернулась среди туристов в телеграм-канале «Крыша ТурДома» по поводу инициативы депутата Госдумы, предложившего при задержках авиарейсов бесплатно пускать пассажиров с детьми в бизнес-залы аэропортов и капсульные отели. По итогам опроса, хорошая ли это идея, подписчики не только разделились на за и против, но и предложили свое видение решения проблемы.

Сначала статистика

Из более 3,1 тыс. проголосовавших однозначно поддержали инициативу 29%. Еще 19% согласны с этим при условии длительного ожидания – задержка в 2 часа, по их мнению, слишком мала. Еще 11% готовы на дополнительные меры для данной категории, но предложенные депутатом предлагают заменить на обычный номер в гостинице, а не капсульный отель. Противников меньше: категорически возразили 12% – пусть сидят вместе с остальными в зале ожидания, а 15% считают, что в бизнес-залах и без них не протолкнуться.

Аргументы за и против

При столь мощной поддержке пассажиров с детьми из 230 комментариев совсем мало оказалось аргументов, почему нужно особое отношение к этой категории туристов. Целесообразность льготы обосновали лишь тем, что маленьким пассажирам труднее путешествовать, а мамам сложно с ними в это время управляться. Вероятно, это всем и так понятно, и дополнительные разъяснения не нужны.

А вот противники новой меры свое мнение обосновали более подробно.

«За что такое наказание пассажирам бизнес-класса? И за чей счет?» – множество подобных вопросов задали противники идеи бесплатно пускать в лаунджи туристов с детьми.

По их мнению, сама идея таких пространств – это комфорт за дополнительные деньги.

«Специально покупаю бизнес-зал, чтобы как раз отдохнуть от толпы и ора детей».

В чате напомнили, что для этой категории уже есть специальные условия – комната матери и ребенка. «Возможно, там стоит улучшить уровень комфорта, потому что в некоторых из них не прилечь – только кресла». Кстати, против этой самой бесплатной отправки в бизнес-залы и некоторые мамы:

«Мне идея кажется сомнительной. Вот что, условно, трехлетка будет в бизнесе делать?»

Идеи подписчиков

Подписчики телеграм-канала заметили, что с детьми летает добрая половина пассажиров. И предлагают депутатам заняться реальным улучшением инфраструктуры.

«Тут же инициатива про то, чтобы люди могли комфортно переждать задержку рейса. Но у детей каждого возраста очень разные потребности – малышам надо уединение и поспать, кто уже детсадовского возраста – нужно побегать, попрыгать. Школьники уже все со смартфонами, и 2 часа точно спокойно переносят».

Среди предложений – открыть «игровые и кафе с вменяемыми ценами», создать детские зоны, пусть и с оплатой услуг, сделать традиционные комнаты матери и ребенка комфортными.

А бизнес-залы оставить в покое: пусть выполняют основную функцию – обслуживают пассажиров бизнес-класса.

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме задумались, как улучшить авиаперевозку пассажиров с детьми при задержках рейсов. Депутаты посчитали, что выходом из положения станет бесплатный проход в бизнес-залы или место в капсульных отелях.