В Крыму выросла стоимость посещения местных заповедников

Суточное посещение заповедных территорий обойдется туристам в более чем 300 рублей. При этом специалисты напоминают, что для местных жителей посещение идет на бесплатной основе, однако эта привилегия требует ежегодного продления

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Заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Заповедного Крыма» Владимир Добровольский рассказал о повышении стоимости посещения местных заповедных зон.

По словам руководителя, теперь пройтись по заповеднику для туристов полуострова можно будет за 350 рублей.

Есть зоны, которые необходимо проходить с помощниками, а другие километры преодолеваются и самостоятельно.

«350 рублей - это суточное посещение территорий ООПТ. Вы можете один маршрут пройти за один день, а можете попытаться хоть все, но общая протяженность наших троп - 107 километров, 86 из которых можно посетить без инструкторов», - прокомментировал Добровольский.

Ранее мы сообщали об образовавшейся большой очереди из машин на российско-абхазской границе, растянувшейся на 2 дня. Причиной стали контрольно-пропускные мероприятия для автомобилистов.