Туристы 19 часов не могли улететь из Сочи рейсом «Уральских авиалиний»

Только сегодня в 15:48 смогли отправить из Сочи рейс U6-322 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Первоначально он должен был вылететь накануне в 20 часов. Но возникли непредвиденные проблемы.

«Когда мы прибыли в аэропорт, то увидели, что рейс стали задерживать с периодичностью 10 минут. Примерно в 21:50 нас посадили в самолет, мы просидели там час. Затем капитан сообщил, что в связи с технической неполадкой мы возвращаемся в аэропорт», – рассказала одна из туристок, находившаяся на борту.

«Уральские авиалинии» выполнили требования Федеральных авиационных правил, разместив всех пассажиров на ночь в отеле.

«Нас заверили, что в 09:00 следующего дня мы вылетим 100%. Прибыли в аэропорт в воскресенье, сели в самолет в 09:40, продвинулись на 100 м и остановились. Капитан объявил, что необходимо перезагрузить компьютеры, для этого обесточат самолет на 10 минут. Подождали. Но в итоге еще через час с лишним капитан объявил, что мы снова возвращаемся в аэропорт по технической проблеме».

Как утверждают источники, людей трижды сажали в самолет, но каждый раз рейс отменяли. В пресс-службе аэропорта Сочи задержки объяснили производственными причинами. В итоге рейс вылетел в 15:05. Судя по данным Flightradar, резервное судно не использовалось – пассажиров отправили на Airbus A320, которым первоначально и планировали. Редакция отправила запрос в пресс-службу перевозчика.