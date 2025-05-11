В Карачаево-Черкесию прибыл туристический поезд "Жемчужина Кавказа"

Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" с более 130 туристами встретили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в воскресенье, сообщается в Telegram-канале Минтуризма республики.

"Сегодня круизный поезд "Жемчужина Кавказа" в рамках экскурсионного тура доставил более 130 туристов в Карачаево-Черкесию. Гостей встретили традиционными национальными танцами и увлекательными викторинами", - говорится в сообщении.

Туристов угостили также национальными блюдами титульных народов республики. Участники тура побывают на известном курорте Домбай, поднимутся на вершину Мусса-Ачитара. В программе также горное озеро Туманлы-Кель в Тебердинском национальном парке, отметили в пресс-службе министерства.

Экскурсионный поезд начал свое движение 8 мая и пройдет по маршруту Тюмень - Екатеринбург - Челябинск - Самара - Черкесск - Нальчик - Грозный - Дербент - Самара - Челябинск - Екатеринбург - Тюмень.