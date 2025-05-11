В ГД призвали продумать размещение детей в случаях задержек рейсов

Администрациям аэропортов и перевозчикам стоит направлять пассажиров с детьми в бизнес-залы или предоставлять им место в капсульных отелях в случае задержек рейсов более чем на два часа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

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«Считаю, что в случае задержки рейса более чем на два часа администрация аэропорта совместно с перевозчиком должны обеспечить пассажирам с детьми место для отдыха, такое как капсульные отели или бизнес-залы. Думаю, никому не надо объяснять, что маленьким пассажирам намного тяжелее быть терпеливыми, особенно в случае непредвиденной ситуации», — сказал парламентарий.

Также он обратил внимание на то, что фонтанчики с питьевой водой есть не во всех аэропортах страны.