В ГД призвали продумать размещение детей в случаях задержек рейсов

Администрациям аэропортов и перевозчикам стоит направлять пассажиров с детьми в бизнес-залы или предоставлять им место в капсульных отелях в случае задержек рейсов более чем на два часа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
«Считаю, что в случае задержки рейса более чем на два часа администрация аэропорта совместно с перевозчиком должны обеспечить пассажирам с детьми место для отдыха, такое как капсульные отели или бизнес-залы. Думаю, никому не надо объяснять, что маленьким пассажирам намного тяжелее быть терпеливыми, особенно в случае непредвиденной ситуации», — сказал парламентарий.
Также он обратил внимание на то, что фонтанчики с питьевой водой есть не во всех аэропортах страны.
«Установка их в других аэропортах помогла бы сделать пребывание пассажиров более комфортным. Мне рассказала на встречах с гражданами мать двоих детей, что за пол стакана кипяченой воды для ребенка, чтобы запить таблетку, ей пришлось заплатить 70 рублей. Не будем забывать, что в любой ситуации главное, прежде всего, оставаться людьми и заботиться друг о друге», — заключил Антропенко.