Чем привлекает Выборг туристов выходного дня

На Северо-Западе России одним из самых популярных городов для туризма выходного дня в последние месяцы стал Выборг. До Нового года в местных гостиницах и отелях почти не осталось свободных мест, рассказала «ФедералПресс» председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева. По словам эксперта, среди путешественников особой популярностью пользуются интерактивные мероприятия со средневековой тематикой.

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«Проходят мини-спектакли, которые погружают посетителей в жизнь Средневековья, рассказывают о купеческой жизни тех времен», – подчеркивает Лебедева.

Также, замечает она, весьма востребованы гастрономические точки города – кофейни с фирменными крендельками, в антураже которых также есть отсылки к истории Выборга.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти ожидают рост турпотока до 7 миллионов человек к концу года.