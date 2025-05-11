На пляжах Анапы понадобились патрули с громкоговорителями

Запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено, транслируют специальные автомобили.

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Анапе и Темрюкском районе сейчас закрыты 150 пляжей. Береговую линию продолжают очищать от следов нефтепродуктов. Жителей и гостей города-курорта просят отнестись к ограничительным мерам с пониманием и дождаться полного завершения работ.

Два танкера «Волгонефть» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате утечки часть нефтепродуктов попала в Чёрное море, а затем и на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма.