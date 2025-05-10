В Роспотребнадзоре рассказали, от чего зависит открытие пляжей Анапы

Открытие пляжей Анапы в этот летний сезон, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, зависит от скорости и эффективности мероприятий по их очистке.

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В интервью «Интерфакс» глава ведомства отметила, что ситуацию на берегах города отслеживают ежедневно.

Ранее Роспотребнадзор констатировал существенные несоответствия санитарным нормативам на пляжах Анапы и Темрюкского района.

6 мая в Анапе и Темрюкском районе на 150 пляжах, пострадавших от разлива мазута, были установлены запрещающие таблички и информационные баннеры.