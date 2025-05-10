В АТОР отметили активное развитие придорожной инфраструктуры в России

Заправок, мотелей, кафе и стоянок становится всё больше.

В путешествие лучше отправляться на своём автомобиле или воспользоваться каршерингом.

Совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Придорожная инфраструктура развивается очень активно. По аренде авто пока плохо, с каршерингом проще, и это в отдельных локациях. Последние несколько лет после пандемии развивается такая тема, называется «многофункциональные придорожные зоны». Поэтому я бы рекомендовала человеку либо каршеринг, либо самому, но маршрут надо прокладывать и заранее выяснять, где там по дороге эти многофункциональные зоны. Это интересная история, потому что это действительно как в кино. Ты можешь остановиться, у тебя здесь заправка, маленькая гостиничка, кафе, стоянка, ты можешь там переночевать. Правда, почему-то по умолчанию все понимают, что у нас ездят семьи с детьми, но, как правило, номера двухместные, максимум трёхместные. Для того чтобы большой семьёй остановиться, несколько номеров надо брать».

Ранее в АТОР констатировали расширение сезона отдыха в России. Граждане предпочитают путешествовать не только летом, но и в другие времена года. Чаще всего они выбирают тихие и спокойные места.