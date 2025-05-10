Аналитики рассказали, где россияне будут отдыхать этим летом

Бронирования отелей в Ялте на лето 2025 года выросли в три раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, в Севастополе - в два раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Заметно вырос интерес путешественников к отдыху в Крыму: в Ялте уже оформлено в три раза больше заказов, а в Севастополе - в два раза", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самым востребованным морским курортом РФ на предстоящее лето стал Адлер: на него уже приходится 5,8% заказов. Средняя стоимость номера в местных гостиницах составляет 5,5 тыс. рублей в сутки. Второе место с долей 2,4% занимает Сочи, там забронировать отель можно примерно за 4,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом популярность обеих локаций снизилась на 20% и 40% соответственно.

На третьем месте Махачкала: на Каспийском море планируют провести летний отпуск 1,5% туристов (на 50% больше, чем в 2024 году). Отдых в столице Дагестана обойдется примерно в 5,9 тыс. руб. в сутки. В топе оказался и другой город республики, Дербент: его доля составляет 0,8%, что в пять раз больше, чем годом ранее. Забронировать номер там можно в среднем за 6 тыс. руб., сообщили в компании.

В список морских курортов, куда россияне собираются отправиться этим летом, также вошли Зеленоградск (доля - 1,3%, стоимость номера - 7 тыс. руб. в сутки), Светлогорск (1,2%, 8 тыс. рублей), Геленджик (1%, 6 тыс. рублей), Ялта (0,9%, 4 тыс. рублей), Лазаревское (0,6%, 5 тыс. рублей) и Севастополь (0,5%, 3,5 тыс. рублей) Спрос на поездки в Геленджик и Лазаревское снизился за год на треть.