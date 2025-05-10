Названы города, где туристы потратили больше всего в майские праздники

Наибольший рост трат на гостиницы в майские праздники зафиксирован в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

По данным эквайринговой сети "Русского стандарта" (одна из крупнейших в стране), в Нижнем Новгороде средний чек за гостиницу в конце апреля - начале мая 2025 года составил 11 383 рублей, в Казани - 6 997 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек в этом году составил 17 379 рублей.

Петербург также оказался в лидерах по росту трат в майские праздники в ресторанах. Средний чек там составил 2 058 рублей. На втором месте Архангельск (средний чек 865 руб.), на третьем - Томск (средний чек 1 013 рублей).

Наибольший рост трат на базы отдыха в эти праздники зафиксирован в Сочи, где средний чек за отдых и услуги на базах отдыха (рыболовные, спортивные, туристические, прокат инвентаря, услуги СПА-салонов и пр.) составил 1 885 рублей. На втором месте - Нижний Новгород (средний чек 3 099 рублей) и завершают тройку Набережные Челны, где средний чек составил 1 955 рублей.

В рамках исследования в эквайринговой сети банка (занимает пятое место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) были изучены все покупки по банковским картам в конце апреля - начале мая 2025 в категориях: "гостиницы", "рестораны" и "базы отдыха".