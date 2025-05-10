На набережной музея «Хохловка» появится инфраструктура для туристов

Инфраструктура для туристов "с воды" появится в 2025 году в пермском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом "Хохловка". Здесь появятся сервисные домики и сувенирные лавки, рассказала ТАСС директор Пермского краеведческого музея, филиалом которого является "Хохловка", Татьяна Вострикова.

"Сейчас активное внимание уделяем инфраструктуре набережной ["Хохловки"] - это размещение туалетов, необходимых постов охраны, мест кассира и администратора, место сувенирной точки. Достаточно большой блок технических задач. Эти сервисные домики появятся в 2025 году", - рассказала Вострикова, отметив, что они будут соответствовать архитектурному оформлению музея в рамках генплана.

По словам директора Пермского краеведческого музея, в 2025 году к новому причалу музея "Хохловка" уже будут швартоваться крупные и маломерные суда.

"Пока судозаходов немного - мы еще проходим техническую процедуру подготовки причала к приему судов, регулируем вопросы безопасности. Но, я полагаю, что в навигацию 2026 года у нас уже будет более плотная загрузка крупными судами", - пояснила Татьяна Вострикова.

По этой причине на набережной музея в районе солекомплекса "активизируется жизнь". Как рассказала директор краеведческого музея, в начале сезона в музее откроется новая выставка в соляном амбаре, посвященная наличникам.

"Такую точку притяжения на набережной мы делаем, потому что турист с воды будет в большей степени, возможно, локализоваться именно здесь", - пояснила Вострикова.

"Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Камы в 43 км от Перми. В "Хохловку" перевезено 23 уникальных памятника деревянной архитектуры Прикамья XVII-XX веков. Площадь музея составляет 35 га. Он был открыт в 1980 году, однако комплектование музейного комплекса, задуманное первоначальным планом, не было завершено. Несколько лет назад в музее стартовали масштабные работы по реализации изначального генплана.