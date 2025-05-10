Новый конный церемониал на ВДНХ войдет в число центров притяжения туристов

Российская Газета

В Москве на ВДНХ прошла премьера Конного церемониала от Кремлевской школы верховой езды. Он претендует на право стать новым туристическим событием российской столицы.

Чем новый конный церемониал на ВДНХ будет привлекать туристов
© Российская Газета

Начиная с мая и по сентябрь в полдень по субботам 12 всадников в сопровождении оркестра в исторических образах казаков-кавалеристов на площади Дружбы Народов покажут себя во всей красе: пройдут маршем, устроят смотр и джигитовку. Будет конная карусель, котильон и пр.

Как отмечают организаторы, в этом году церемониал посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участвуют 12 коней донской и буденновской пород в возрасте от 6 до 20 лет. Популярные в интернете "соответствия" возраста лошади и человека профессиональные конники опровергают. Говорят: все индивидуально. Но если все-таки перевести возраст участвующих в церемониале коней на человеческий лад, то получится, что им от 25 до 57 лет. Всадники немного моложе.

Полдень, суббота, лошади - никаких ассоциаций не возникает? Все верно, на Соборной площади в Кремле кавалерия участвует в разводе караулов. В обоих случаях акцент сделан на 80-летие Великой Победы. Случайностей в подобных вещах не бывает. Кавалеристы внесли огромный вклад в разгром нацистской Германии.

Великую Отечественную войну мы встретили, имея четыре кавалерийских корпуса, а в 1942 году их число увеличилось до 17. Очевидно, что не особо нужные войска не наращивают. В 1945-м в действующей армии было семь кавкорпусов, которые стали гвардейскими. Был еще один, восьмой, но не гвардейский, и он стоял в Иране.

Стоит обратить внимание на знамена в руках всадников на ВДНХ - это точные копии знамен всех семи гвардейских оперативно-тактических соединений Красной армии (оригиналы хранятся в Музее Победы). То есть конный церемониал - это три в одном: возрождение национальных конных традиций, страничка военной истории, а также просто красивое шоу. К тому же совершенно бесплатное для зрителей.

Участие кавалерии в Великой Отечественной войне - тема сложная. Много желающих иронизировать над идеей "конных атак против бронетехники". Но на самом деле кавалеристов никогда не посылали рубить шашками броню. Да, они останавливали танковые атаки, но в пешем порядке. Допустима аналогия с ВДВ: транспортный самолет и парашют - средство для мобильности. Бой же они ведут как пехота.

В начале войны в Красной армии катастрофически не хватало грузовиков, полноприводных автомашин и бронетранспортеров. Кавалерия в этом плане очень выручала. Замечу, что дефицит мототяги был не только у нашей армии. Германия начала Вторую мировую, располагая 183 тыс. авто, 94 тыс. мотоциклами и 514 тыс. лошадьми. Мобилизовав затем еще 2,75 млн коней и мулов.

Наши кавалерийские части отважно уходили за линию фронта и совершали рейды по тылам на сотни километров. Представить подобное на технике сложно: где взять бензин и солярку для танков и грузовиков? В то время как фураж раздобыть куда проще.

В учебники истории вошла операция лета 1942 года у станицы Кущевской (Краснодарский край). В боях применялась советская и германская авиация, танки и артиллерия, а успех принесла атака нашей кавалерии. В бой шли классической лавой. Дерзость конников 17-го Кубанского казачьего корпуса сделали их неуязвимыми против немецкой авиации. "Юнкерсы" носились над полем боя, буквально над гривами, но так и не сбросили бомбы: опасались ударить по своим. Завершила разгром врага атака Майкопской танковой бригады.

...Четыре кавалерийских корпуса участвовали в Берлинской операции. "По берлинской мостовой кони шли на водопой" - не только слова из песни и фигура речи. Они действительно шли по городам освобожденной от нацизма Европы. И не только по Берлину - по Вене, Праге, Будапешту и др. Сегодня, правда, об этом забыли. Не беда - напомним: мирно, задорно и красочно.

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