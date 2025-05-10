Чем новый конный церемониал на ВДНХ будет привлекать туристов

В Москве на ВДНХ прошла премьера Конного церемониала от Кремлевской школы верховой езды. Он претендует на право стать новым туристическим событием российской столицы.

Начиная с мая и по сентябрь в полдень по субботам 12 всадников в сопровождении оркестра в исторических образах казаков-кавалеристов на площади Дружбы Народов покажут себя во всей красе: пройдут маршем, устроят смотр и джигитовку. Будет конная карусель, котильон и пр.

Как отмечают организаторы, в этом году церемониал посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участвуют 12 коней донской и буденновской пород в возрасте от 6 до 20 лет. Популярные в интернете "соответствия" возраста лошади и человека профессиональные конники опровергают. Говорят: все индивидуально. Но если все-таки перевести возраст участвующих в церемониале коней на человеческий лад, то получится, что им от 25 до 57 лет. Всадники немного моложе.

Полдень, суббота, лошади - никаких ассоциаций не возникает? Все верно, на Соборной площади в Кремле кавалерия участвует в разводе караулов. В обоих случаях акцент сделан на 80-летие Великой Победы. Случайностей в подобных вещах не бывает. Кавалеристы внесли огромный вклад в разгром нацистской Германии.

Великую Отечественную войну мы встретили, имея четыре кавалерийских корпуса, а в 1942 году их число увеличилось до 17. Очевидно, что не особо нужные войска не наращивают. В 1945-м в действующей армии было семь кавкорпусов, которые стали гвардейскими. Был еще один, восьмой, но не гвардейский, и он стоял в Иране.

Стоит обратить внимание на знамена в руках всадников на ВДНХ - это точные копии знамен всех семи гвардейских оперативно-тактических соединений Красной армии (оригиналы хранятся в Музее Победы). То есть конный церемониал - это три в одном: возрождение национальных конных традиций, страничка военной истории, а также просто красивое шоу. К тому же совершенно бесплатное для зрителей.

Участие кавалерии в Великой Отечественной войне - тема сложная. Много желающих иронизировать над идеей "конных атак против бронетехники". Но на самом деле кавалеристов никогда не посылали рубить шашками броню. Да, они останавливали танковые атаки, но в пешем порядке. Допустима аналогия с ВДВ: транспортный самолет и парашют - средство для мобильности. Бой же они ведут как пехота.

В начале войны в Красной армии катастрофически не хватало грузовиков, полноприводных автомашин и бронетранспортеров. Кавалерия в этом плане очень выручала. Замечу, что дефицит мототяги был не только у нашей армии. Германия начала Вторую мировую, располагая 183 тыс. авто, 94 тыс. мотоциклами и 514 тыс. лошадьми. Мобилизовав затем еще 2,75 млн коней и мулов.

Наши кавалерийские части отважно уходили за линию фронта и совершали рейды по тылам на сотни километров. Представить подобное на технике сложно: где взять бензин и солярку для танков и грузовиков? В то время как фураж раздобыть куда проще.

В учебники истории вошла операция лета 1942 года у станицы Кущевской (Краснодарский край). В боях применялась советская и германская авиация, танки и артиллерия, а успех принесла атака нашей кавалерии. В бой шли классической лавой. Дерзость конников 17-го Кубанского казачьего корпуса сделали их неуязвимыми против немецкой авиации. "Юнкерсы" носились над полем боя, буквально над гривами, но так и не сбросили бомбы: опасались ударить по своим. Завершила разгром врага атака Майкопской танковой бригады.

...Четыре кавалерийских корпуса участвовали в Берлинской операции. "По берлинской мостовой кони шли на водопой" - не только слова из песни и фигура речи. Они действительно шли по городам освобожденной от нацизма Европы. И не только по Берлину - по Вене, Праге, Будапешту и др. Сегодня, правда, об этом забыли. Не беда - напомним: мирно, задорно и красочно.