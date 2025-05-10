Чем Россия удивила туристов из Китая

За последние несколько лет Россия и Китай сильно сблизились, и на этом фоне вырос интерес жителей двух стран друг к другу. Как отметили китайские журналисты, если раньше представители Поднебесной ехали в РФ преимущественно по рабочим вопросам, то теперь их привлекает туризм.

«Какие образы приходят вам на ум, когда вы упоминаете Россию?» – спрашивают авторы китайского издания Baijiahao.

О России бытует множество устоявшихся, порой противоречивых представлений. С одной стороны, это растиражированные образы: живописные заснеженные просторы, величественный Байкал, изящные матрешки, ароматный ржаной хлеб и монументальный Кремль. С другой – распространенное, особенно среди китайских туристов, сформированное под влиянием западных нарративов, мнение о России как о бедной стране. Поэтому реальность, увиденная многими туристами, часто вызывает когнитивный диссонанс.

«Посещение России полностью перевернуло мои представления», – цитируют авторы китайского издания слова одного из своих соотечественников.

По словам путешественника, увиденное стало для него настоящим откровением. В частности, он посетил Санкт-Петербург, красота которого превзошла все его ожидания. Город поразил его сходством с огромным музеем под открытым небом.

«Центр города – словно ожившая картинка, изобилующая старинными зданиями и открыточными видами, которые никого не оставят равнодушным», – делится своими эмоциями китаец.

Еще одним приятным сюрпризом стала спокойная атмосфера на улицах, разительно отличающаяся от привычной суеты китайских мегаполисов. Однако некоторые особенности русской культуры вызвали удивление. Например, любовь россиян к черному хлебу общеизвестна, но мало кто в Китае знает о квасе – напитке на его основе, который показался китайскому туристу весьма специфичным.

«Я сделал пару глотков и понял, что это невозможно пить», – признался он.

В итоге Россия предстала перед туристом совсем не такой, какой ее рисуют распространенные мифы. Это современная страна со своими уникальными культурой и традициями, безопасная, относительно недорогая по сравнению с Западной Европой и не имеющая почти ничего общего с растиражированными стереотипами, пишет АБН24.